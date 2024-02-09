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Дарья Ми?

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Дарья Ми?
Тип записи
о рождении
Номер записи
478-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
18.09.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 муж
Урожд. - Землянкин Федор
Мать - Дарья Ми?, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Десятников Василий Ильич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Поволоцкая Василиса Михайловна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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