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Жмуркова Елена Степановна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Жмуркова Елена Степановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
476-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
18.09.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 жен
Урожд. - Жмуркова Елена Степановна
Отец - Жмурков Степан Тихонович, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Жмуркова Татьяна Степановна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Медведева Варвара Гавриловна, учительница (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Фоменков Никанор Борисович, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во 12.05.1943 г.; НР №637453 27.04.1950 г.. Из близнецов
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во 12.05.1943 г.; НР №637453 27.04.1950 г.. Из близнецов
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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