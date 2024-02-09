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Твердохлебов Федор Владимирович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Твердохлебов Федор Владимирович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
474-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
18.09.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 муж
Урожд. - Твердохлебов Федор Владимирович
Отец - Твердохлебов Владимир Семенович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Твердохлебова Евдокия Михайловна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Баранов Иван Матвеевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Твердохлебова Мария Ивановна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Еленой Томиной

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