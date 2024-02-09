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Кудревский Василий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Кудревский Василий Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
470-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
17.09.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Кудревская Вера Васильевна
Отец - Кудревский Василий Сергеевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Кудревская Ефросинья Пантелеймоновна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Симоненкова Гликерия Григорьевна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Стрельцов Григорий Степанович, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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