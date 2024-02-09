Близнюков Тихон Романович
Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
- ФИО
- Близнюков Тихон Романович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 468-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.08.1918
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская губ.
- Уезд прихода
- Павловский уезд
- Место прихода
- Александровка
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
- Дата крещения
- 16.09.1918
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 142
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Столбунов Валентин Кузьмич
Отец - Столбунов Кузьма Логгинович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Столбунова Анна Алексеевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Близнюков Тихон Романович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Столбунова Вера Логгиновна, девица (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во №7303707 20.06.1939 г.
- Примечание / Дополнительно
- Выдано повторное св-во №7303707 20.06.1939 г.
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