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Столбунов Кузьма Логгинович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Столбунов Кузьма Логгинович
Тип записи
о рождении
Номер записи
468-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.08.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
16.09.1918
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Столбунов Валентин Кузьмич
Отец - Столбунов Кузьма Логгинович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Столбунова Анна Алексеевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Близнюков Тихон Романович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Столбунова Вера Логгиновна, девица (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во №7303707 20.06.1939 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во №7303707 20.06.1939 г.
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