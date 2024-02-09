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Косьменкова Вера Ивановна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Косьменкова Вера Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
467-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
гражданка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
16.09.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Козьменков Николай Михайлович
Отец - Козьменков Михаил Иванович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Козьменкова Елена Васильевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Косьменкова Вера Ивановна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Чернов Степан Семенович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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