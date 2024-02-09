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Клочкова Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Клочкова Мария Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
460-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
06.09.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Клочкова Раиса Ивановна
Отец - Клочков Иван Яковлевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Клочкова Мария Петровна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Подопригорин Тихон Васильевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Солохина Параскева Филипповна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во 12.04.1937 г.; НС № 63174 28.04.1953 Г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во 12.04.1937 г.; НС № 63174 28.04.1953 Г.
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