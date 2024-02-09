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Косменков Григорий Пантелеймонович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Косменков Григорий Пантелеймонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
459-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
06.09.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Косменков Михаил Григорьевич
Отец - Косменков Григорий Пантелеймонович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Косменкова Евдокия Митрофановна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Поволоцкий Михаил Дмитриевич, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Фоменкова Наталья Ивановна, солдатка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во 27.10.1938 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во 27.10.1938 г.
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