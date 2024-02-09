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Кривоспицкий Иван Пантелеймонович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Кривоспицкий Иван Пантелеймонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
455-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.08.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
29.08.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 муж
Урожд. - Кривоспицкий Иван Пантелеймонович
Отец - Кривоспицкий Пантелеймон Матвеевич, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Кривоспицкая Параскева (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Десятников Иосиф Петрович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Мирошникова Пелагия Ивановна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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