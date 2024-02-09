Катрушов Иван Васильевич
Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
- ФИО
- Катрушов Иван Васильевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 450-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 26.08.1918
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская губ.
- Уезд прихода
- Павловский уезд
- Место прихода
- Александровка
- Нас. Пункт приписки
- сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
- Дата крещения
- 26.08.1918
- Священнослужители
- священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 139
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Катрушов Иван Васильевич
Отец - Катрушов Василий Васильевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Катрушова Ефросинья Федоровна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Жмурков Павел Мавеевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Журавлева Софья Федоровна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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