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Десятникова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Десятникова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
444-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.08.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
гражданка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
13.08.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Поволоцкая Наталья Ефимовна
Отец - Поволоцкий Ефим Петрович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Поволоцкая Мария Гавриловна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Десятникова Анна Ивановна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Польченко Иван Захарович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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