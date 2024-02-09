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Твердохлебов Максим Федорович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Твердохлебов Максим Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
437-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
05.08.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Петрусенко Мария Максимовна
Отец - Петрусенко Максим Гаврилович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Петрусенко Пелагия Кузьминична (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Кривоконева Дарья Тихоновна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Твердохлебов Максим Федорович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во №733279 04.09.1940 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во №733279 04.09.1940 г.
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