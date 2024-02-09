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Твердохлебов Леонтий Федорович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Твердохлебов Леонтий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
430-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.07.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
26.07.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Поволоцкая Анна Романовна
Отец - Поволоцкий Роман Андреевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Поволоцкая Александра Ивановна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Письменная Ольга Александровна, девица гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Твердохлебов Леонтий Федорович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во №211442 11.06.1936 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во №211442 11.06.1936 г.
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