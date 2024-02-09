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Ковалева Матрена Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Ковалева Матрена Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
428-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.07.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
20.07.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Ковалев Иван Павлович
Отец - Ковалев Павел Иванович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Ковалева Матрена Алексеевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Голотина Варвара Борисовна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Скрынников Иван Николаевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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