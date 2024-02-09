Ковалева Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева Анна Федотовна

Ковалева Анна Федотовна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Ковалева Анна Федотовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
415-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.07.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
01.07.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Ковалева Анна Федотовна
Отец - Ковалев Федот Михайлович, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Ковалева Агрипина Васильевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Калиниченков Пантелеймон Абрамович, солдат (сл. Воронцовка, Воронцовская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Осикина Ирина Васильевна, девица (сл. Воронцовка, Воронцовская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close