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Голотин Григорий Федорович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Голотин Григорий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
409-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.06.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
11.06.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Голотина Мария Григорьевна
Отец - Голотин Григорий Федорович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Голотина Агафья Ивановна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Капустина Анна Федоровна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Олейников Филипп Федорович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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