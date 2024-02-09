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Артюхов Пантелеймон Семенович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Артюхов Пантелеймон Семенович
Тип записи
о рождении
Номер записи
406-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.06.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
09.06.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Кнышов Николай Максимович
Отец - Кнышов Максим Павлович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Кнышова Мария Семеновна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Артюхов Пантелеймон Семенович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Кнышова Феодора Павловна, девица (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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